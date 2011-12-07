Что указывает на сбои в работе сердца?

На вопрос читательницы отвечает врач-кардиолог Ольга Курашова:

— Иногда в организме происходят сбои в работе сердца. В основном это признак аритмии. Как с ней бороться и что нужно предпринять? Аритмия бывает разной: простой — физиологической, не несущей угрозы для здоровья. И значимой, которая приводит к крайне нежелательным последствиям.

Первая может возникать при глубоком дыхании и физической нагрузке. Вторая говорит о серьезной сердечной проблеме. И обе могут проявляться как ощущение учащенного сердцебиения или перебоев в работе сердца. А порой характеризуются болями, чувством нехватки воздуха и даже потерей сознания. При этих признаках нужно обратиться к врачу-терапевту или кардиологу и обязательно провести электрокардиографическое исследование.

Причинами аритмии могут быть как самостоятельные заболевания сердца, так и болезни других органов. Например, заболевания щитовидной железы или крови в виде анемии. Для определения причины нарушений врач назначит дополнительные обследования: УЗИ сердца, суточное мониторирование, анализы крови. А после выявления причины заболевания распишет необходимое лечение и посоветует меры профилактики.