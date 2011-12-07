В детских клиниках республики появится новое оборудование

Минздрав РТ объявил о планах оснастить детские больницы новым оборудованием. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

«По итогам 2020 года мы планируем довести процент оснащения детских поликлиник оборудованием до 96%», — заявил начальник отдела медицинской техники Минздрава РТ Ильнур Сибгатов.

Обновление оборудования детских клиник начали уже в прошлом году: поменяли изношенное оборудование на новое, докупали отсутствующие аппараты.

В 2020 году Министерство здравоохранения продолжит исполнять 7 приоритетных задач, которые поставили жители республики в рамках национального проекта «Здравоохранение».