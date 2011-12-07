Нутрициолог Диляра Бареева: Эффективные лекарства — сон и недолгое голодание

Снижение веса — побочный эффект оздоровления

— Диляра, чем нутрициолог отличается от диетолога?

— Диетолог — это врач. Работает с пациентами, у которых есть серьезные заболевания, составляет диету, назначает медицинские препараты. А нутрициолог — более универсальный специалист, работающий с условно здоровыми людьми. Лекарств нутрициолог не назначает, помогая человеку не только составить правильный рацион с учетом его возраста, состояния здоровья и образа жизни, но и перейти на здоровый образ жизни. При этом снижение веса, омоложение — не цель. Это побочный эффект очищения и оздоровления организма.

— С чего начинать очищение организма?

— Можно с воды. Когда переходишь на правильное питание и потребление необходимого количества чистой воды, очищение происходит естественным образом, потому что начинают нормально функционировать печень, желудок, кишечник. Количество жидкости, которую надо выпивать, определяется индивидуально и зависит от веса, состояния человека. Количество воды должно быть примерно 30 мл на 1 кг идеального веса.

— А какую воду лучше пить: холодную, теплую, горячую?

— Горячая вода ускоряет обменные процессы. Стакан горячей воды с утра прекрасно запускает работу желчного пузыря. В эту воду можно добавить лимон, а еще лучше — хлорофилл. Можно настоять воду на огурце.

«Неужели это все сейчас во мне?!»

— Ваше отношение к физическим нагрузкам, спорту?

— Без фанатизма. Не надо «убиваться» в спортзале до потери сознания. Физическая активность должна доставлять удовольствие, давать телу легкость, мобильность, энергию. Старайтесь больше ходить пешком. Сейчас в казанских парках, скверах появились беговые дорожки, тренажеры. У горожан есть возможность заниматься физкультурой в шаговой доступности от дома. Этим надо пользоваться.

Еще очень важно вовремя вставать и ложиться спать. Неправильный, недолгий сон ведет к сбою биоритмов, гормональным нарушениям. Засыпать лучше всего до 11 вечера, а просыпаться в 6 — 7 утра. Сама стараюсь ложиться до 11. Лучше перенести решение какой-то задачи на следующий день, а приоритет отдать сну. Не зря же говорят: «Утро вечера мудренее».

— Насколько полезно голодание? Можно ли голодать самостоятельно или это необходимо делать под контролем врача?

— Голодание — это целая наука, и самому за этот процесс браться не рекомендуется. Если особых проблем со здоровьем нет, то можно один день в неделю пить только воду.

Сейчас модная тема — интервальное голодание, его можно практиковать самостоятельно. Но и в этом случае голодать больше 14 — 16 часов я бы не рекомендовала.

— Какие изменения происходят в организме при голодании?

— Организм отдыхает, и это помогает ему включить работу очистительной системы. Многие диетологи, нутрициологи для наглядности проводят эксперимент. Они просят пациентов выписывать в дневник питания или делать фото съеденной еды в течение дня. К концу дня человек понимает, сколько на самом деле он съел, что часто вызывает настоящий шок: «Неужели все это сейчас во мне?!».

Как организму переварить такое количество плохо сочетаемой друг с другом еды? Организм вынужден практически беспрерывно работать в усиленном режиме. Ему необходимо время от времени давать передышку. Только тогда эффективно начинает работать система очистки организма от шлаков. 8 — 12 часов без еды принесут пользу. То есть, если вы поужинали в 7 вечера, то завтрак должен быть не раньше 7 утра.

Без хлеба, молока и сахара жить станет легче

— Когда можно почувствовать эффект? Человек решил привести себя в порядок, позанимался физкультурой день-два, покушал салатов, попил воды — не похудел, и вернулся к прежнему режиму питания и жизни…

— Это типичная ситуация. Поначалу люди с энтузиазмом берутся за дело. Они полны желания оздоровиться, похудеть, помолодеть. И результат хотят увидеть немедленно… Но так не бывает. Надо понимать, если проблемы со здоровьем накапливались годами, то за день, неделю или месяц их не решишь. Кто-то почувствует изменения через несколько месяцев, кому-то потребуется больше времени. Чтобы добиться устойчивого результата, нужно перестраиваться на здоровый образ жизни.

— Что такое здоровый рацион?

— Здесь главное правило: полтарелки — зелень, овощи. Любые некрахмалистые овощи в любом виде: сырые, тушеные, запеченые, пюре — как вам больше нравится. Обязательно в рационе должны быть жиры, например, сливочное масло, авокадо, нерафинированное оливковое масло.

— А сыры — это тоже жиры?

— Молочные продукты содержат сложный белок казеин и лактозу, которые, говоря простым языком, могут приводить к воспалительным процессам, аллергическим реакциям и так далее. К сожалению, большинству людей на сегодняшний день цельное молоко и кисломолочные продукты противопоказаны. Если исключить из повседневного рациона молоко, хлеб и сахар, то только этим можно решить многие проблемы со здоровьем.

На сладкое тянуть перестанет

— Чем можно заменить эти продукты?

— Попробуйте перейти с коровьего молока на кокосовое. Хлеб, лепешки, блинчики можно печь самим из муки, не содержащей глютена: нутовой, рисовой (из бурого риса), льняной, миндальной, из зеленой гречки. Рецепты безглютенового хлеба и десертов есть в интернете.

Сахар можно заменить на стевию и эритрит. При отсутствии противопоказаний можно употреблять сухофрукты. При переходе на здоровое питание физически на сладкое тянуть перестанет.

С эмоциональной тягой к сладкому — заеданием эмоций — нужно работать отдельно. Если раз в месяц при отсутствии проблем со здоровьем съедать кусочек любимого десерта, ничего страшного не произойдет. Главное — не винить себя в этом ни в коем случае!

— А как нутрициологи относятся к чаю и кофе?

— Кофе, какао, любой чай — черный, зеленый, матча, белый — содержит кофеин, который активизирует выработку надпочечниками кортизола — гормона стресса. А стресса в нашей жизни и так достаточно. Это одна из причин того, что организм быстро изнашивается, стареет, что приводит к развитию тревожности и депрессивных состояний, а также к накоплению лишнего жира.

Правда, до обеда можно выпить одну чашку свежесваренного кофе или чая. В течение дня лучше пить травяной чай, без наличия зеленого и черного в составе. А самый здоровый напиток — чистая вода.

Макарошки и картошка — это наше все?

— Мнение обывателя: правильное питание — это дорого…

— Да, овощи, качественное мясо, рыба — это дороже, чем макарошки, картошка, печенье. Когда человек переходит на здоровое и правильное питание, его расходы на продукты возрастают. Но давайте посчитаем плюсы.

Во-первых, когда мы начинаем питаться правильно, мы предотвращаем огромное количество заболеваний, а значит, у нас не будет трат на врачей, лекарства, дорогостоящие лечебные процедуры.

Во-вторых, за счет приема более качественной пищи чувство насыщения приходит быстрее, и человек ест меньше.

В-третьих, здоровое питание дарит энергию, а это значит, что по утрам легче встается, намного больше успеваешь сделать за день. А еще — это наше настроение, эмоциональное состояние и радость своему отражению в зеркале.

— Надо ли вести пищевой дневник?

— Можно вести его не только в блокноте, но и в соцсетях, на компьютере — как вам удобнее и привычнее. Но делать это необходимо на первых этапах перехода на здоровое питание, желательно со специалистом-нутрициологом. Какие бы рекомендации специалист не дал, как бы все подробно не расписал, далеко не все сразу это воспринимают. При записи или фото приемов пищи информация усваивается намного эффективнее.

К тому же ведение дневника дисциплинирует. Человек в нем будет отмечать и фиксировать изменения, какие с ним происходят на физическом и эмоциональном уровнях, а это даст стимул продолжать работу над собой.

Справка

Диляра Бареева - нутрициолог, сертифицированный фитнес-диетолог, коуч по здоровому образу жизни. Училась в Сорбонне (Париж). Прошла обучение в Нью-Йоркском институте интегрального питания (Institute for Integrative Nutrition), Институте практической нутрициологии и натуропатии в Казани.

У Диляры подход к питанию такой: кушать вкусную, полезную для здоровья еду, не считая при этом калорий, - возможно.

Ее кредо: еда + любовь к себе = счастье!