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Ученые центра «Вектор»: Штамм «Дельта» способен жить в воде до 72 часов

Случаев заражения коронавирусом во время купания пока не выявлено.

Индийский штамм COVID-19, как и другие мутации, способен жить в воде до 72 часов. Об этом «Известиям» рассказали в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Выяснилось, что индийский штамм сохраняет свою жизнеспособность до 72 часов. Это совпадает с результатами, полученными ранее на других штаммах», — говорится на сайте издания.

Но случаев заражения во время купания пока что не выявлено. Риск заболеть на пляже является минимальным из-за ограниченной жизнедеятельности вируса, добавили ученые.

Ранее доктор Мясников заявлял, что коллективного иммунитета к COVID-19 в России не будет.

КВ
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