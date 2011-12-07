Все съеденное за день - в дневник питания

На вопрос отвечает детский врач-эндокринолог Альбина Халиуллина:- Проблема ожирения как нельзя более актуальна. Конечно же, надо обязательно обратиться с ребенком к эндокринологу, чтобы исключить эндокринную патологию. Но чаще всего проблема ожирения связана с неправильным питанием и малоподвижным образом жизни.По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано около 45 млн детей и подростков, страдающих ожирением или избыточной массой тела. Только вдумайтесь в эти цифры! Это же очень много. Детское ожирение влечет за собой массу неприятных последствий и является фактором риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ортопедических проблем и психических расстройств.Для борьбы с детским ожирением нужно постоянно выполнять определенный комплекс мероприятий с привлечением родителей: соблюдать диету и вести физически активный образ жизни. Диета подразумевает ограничение объема пищи, легкоусвояемых углеводов (конфет, пирожных, сладких газированных напитков), а также жирной пищи. Важна физическая активность - занятия аэробикой, различные подвижные игры, состязания, занятия спортом, физкультурой. Обязательны прогулки на свежем воздухе.Причем двигательная активность для детей подразумевает занятия продолжительностью не менее одного часа в день.Еще для детей, страдающих ожирением, мы советуем завести дневник питания (самоконтроля), где нужно будет записывать все съеденное за день. Кроме того, отличной профилактикой ожирения у детей раннего возраста является грудное вскармливание как минимум до 6 месяцев. Нужно понять главное - лечение детского ожирения зависит не только от врача, но и от степени мотивации ребенка и его родителей.