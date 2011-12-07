У казанской больницы №7 появится восьмиэтажный лечебно-реабилитационный корпус

У городская клиническая больница №7 Казани появится новое восьмиэтажное здание, в котором расположится в нем расположится лечебно-реабилитационный центр.

Сейчас проектанты здания обсуждают детали будущего строительства, учитывая его особенности для маломобильных групп населения, сообщается в соцсетях медучреждения со ссылкой на завотделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций Эльмиру Хусаинову.

Площадь восьмиэтажного здания по проекту составит 12,3 тыс. кв. м. В центре будут представлены различные виды реабилитационных технологий, включая высокотехнологичные. На первом этаже расположатся приемное отделение, диагностические кабинеты, а также технические помещения, выше расположится отделение физиотерапии — ЛФК и УВЧ-терапия, иглорефлексотерапия и другие. В центре вместимостью 143 койко-места палаты будут рассчитаны на четыре человека. Займут они с 4 по 7 этажи.

На территории близ больницы уже обустроили площадку для строительства, вынеся инженерные сети, и обустроили насосную станцию.

Строительство лечебно-реабилитационного центра присутствует в перечне приоритетных инвестпроектов, утвержденных в феврале этого года правительством Татарстана.