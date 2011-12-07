В Татарстане выявлено 39 новых случаев COVID-19 за сутки, 2 из которых — завозные, остальные 37 — контактные.

На домашнее лечение отправлены 25 человек, госпитализировано — 14 человек.

География новых заражений выглядит так: Казань — 18 человек, Набережные Челны — 8; Азнакаевский район — 1; Альметьевский — 1; Бугульминский — 1; Елабужский — 1; Заинский — 1; Лениногорский — 1; Мамадышский — 2; Мензелинский — 1; Нижнекамский — 1; Тукаевский — 3 человека.

Всего по состоянию на 28 июня зарегистрировано 22363 случая COVID-19.

Выздоровело за весь период 20 085 человек.

Провакцинировано — 510 894 человека, получили вторую прививку — 373 995.

Есть несколько способов записаться на вакцинацию: на портале Госуслуг, обратиться в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.