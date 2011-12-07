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Минниханов предупредил татарстанцев об осенней волне пандемии

Сейчас прирост заболевших составляет 0,26%.

Рустам Минниханов предупредил жителей республики о возможной осенней пандемии коронавируса.

«Пока повода расслабляться нет. Эксперты говорят об осенней волне пандемии. Чтобы этой волны не было, нужно соблюдать все требования Роспотребнадзора и вакцинироваться», — сказал он.

Глава РТ отметил, что в республику завезено четыре вида вакцины и их хватит для вакцинации всех желающих.

Сейчас наблюдается прирост заболевших на 0,26%. Поэтому Минниханов напомнил о необходимости вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Большая часть их них контактная — 48, два случая завозные.

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