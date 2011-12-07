Врачи ДРКБ извлекли гвоздь из головы ребенка

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Врачи ДРКБ извлекли из теменной части головы ребенка металлический гвоздь. Сейчас ребенок в хорошем самочувствии, его жизни ничего не угрожает, сообщается в Instagram аккаунте казанской ДРКБ.
Медики отмечают, что на момент поступления в клинику картина была не из приятных. Гвоздь извлекли, рана оказалась неглубокой, и серьезно не навредила здоровью ребенка.
По словам родителей, мальчик сидел в магазине на металлической рейке, упал, и ударился затылком об пол, на котором лежал гвоздь.
Сотрудники ДРКБ просят родителей внимательнее относится к детям и осматривать места, где они играют.
Ранее сообщалось, что врачи РКБ провели операцию на легкое 19-летнему молодому человеку и спасли ему жизнь.