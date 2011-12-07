Из-за пандемии коронавируса татарстанцы стали чаще страдать ожирением и проблемами с сердцем

Из-за пандемии коронавируса жители Татарстана стали чаще страдать ожирением и проблемами с сердцем. На самоизоляции люди стали меньше двигаться и больше переедать. Таким мнением на пресс-конференции поделился доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой кардиологии КГМУ Альберт Галявич.

«Когда я в прошлом году выходил на улицу, никого не видел ни утром, ни вечером. Понятно, что тогда были определенные условия, но это отложилось не только в голове, но и в виде жира. Люди стали меньше двигаться, больше переедать. Это приводит к ожирению, повышению давления, нарушению обмена веществ, заболеваниям сердца и сердечно-сосудистой системы», — отметил доктор.

Профессор посоветовал ежедневно ходить по 5 тыс. шагов, наладить полноценный сон, который должен длиться от шести до восьми часов, разнообразить рацион питания растительной пищей, кашами из бобов, гороха и чечевицы.

Ранее Татарстан опустился сразу на десять позиций в рейтинге регионов-зожников.