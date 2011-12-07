Первые звоночки сердца: спешить ли к кардиологу?

На вопрос читательницы отвечает казанский врач-кардиолог Ольга Курашова:- Пролапс митрального клапана - патология, при которой нарушается функция клапана сердца. Да, по большому счету пролапс митрального клапана не является жизнеугрожающим состоянием, и экстренного посещения кардиолога не требуется. Но визит к доктору необходим, так как все зависит от степени пролапса митрального клапана, отвечающего за распределение крови в сердце. Степеней же пролапса три, от них зависит клиническая картина и опасность заболевания. Пролапс митрального клапана - чаще врожденный наследственный вариант заболевания, которое может не проявляться всю жизнь. Но в 30% случаев у пациентов возникают жалобы сердечного характера (боли, учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца), одышка, головные боли, головокружение, утомляемость. Поэтому тактику лечения и профилактики осложнений должен определять врач. В основном это общеукрепляющая медикаментозная курсовая терапия. Обычно даются рекомендации по соблюдению режима труда и отдыха с ограничением тяжелых физических нагрузок. Необходимы легкие виды закаливания организма. В редких случаях, когда пролапс митрального клапана достигает высоких степеней, с присоединением вторичных изменений, в частности, той же гипертрофии левого желудочка, о которой говорит читательница, с развитием сердечной недостаточности, рекомендовано оперативное вмешательство. Поэтому самое главное для пациента с таким диагнозом - динамическое наблюдение, проведение УЗИ сердца один раз в год с обязательным посещением кардиолога.