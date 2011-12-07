За сутки в трёх торговых центрах Казани вакцинировались более 500 посетителей

В Казани за минувшие сутки в казанских торговых центрах вакцинировалось 507 человек. Вакцинацию можно пройти в ТЦ «Мега», «Южный» и «Парк-хаус», сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.

В ТЦ «Мега» прививку от COVID-19 сделали 211 казанцев, в ТЦ «Южный» — 63, в ТЦ «Парк-Хаус» первую прививку получили 181 человек, вторую – 52 человека.

Напомним, что вакцинироваться в ТЦ Казани можно пройти с 10.00 до 20.00. Второй укол препарата ставят сотрудники больницы №12 в ТЦ «Парк-Хаус». В «Меге» и «Южном» делают первую вакцину.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что пункты вакцинации на некоторых станциях казанского метро могут быть закрыты из-за аномальной жары. Причиной этому является неуверенность в соблюдении холодовой цепочки. Холодовая цепь — это система, которая обеспечивает необходимые условия хранения и транспортировки препаратов прививки до вакцинируемого.















