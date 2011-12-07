Правильный старт жизни - залог здоровья на все годы

Об этом мы беседуем с кандидатом медицинских наук, врачом-остеопатом, неврологом Ильдаром Гайнуллиным, который уже много лет серьезно изучает проблемы родового травматизма у новорожденных и методы его профилактики.

— Ильдар Рустэмович, как и чем будущим мамам и новорожденным может помочь остеопатия?

— Остеопатия — это сфера естественной медицины, она помогает человеку «включить» естественную способность к саморегуляции и самовосстановлению.

Поэтому диагностика и лечение у врача-остеопата подходят для людей любого возраста, начиная с грудничков. Детское направление в остеопатии наиболее актуально.

Здоровье человека закладывается в утробе мамы. Важно не только то, как протекала беременность, но и то, какие были роды (сложные, легкие, стремительные, естественные или кесарево сечение), родился ли ребенок в срок или недоношенным… Все это непосредственно влияет на дальнейшую жизнь человека. Если у малыша хороший старт, значит, проблем со здоровьем будет меньше. Поэтому беременность — это уже повод обратиться за консультацией к остеопату. Исключение составляет первый триместр, когда закладываются органы и системы ребенка, в этот период к организму надо относиться очень нежно, бережно и по возможности оградить его от любых посторонних вмешательств. И в последний триместр тоже надо быть осторожным.

— В чем заключается остеопатическая помощь будущей маме?

— Во время беременности в женском организме происходят глобальные изменения. Живот растет, смещается центр тяжести тела, значительно увеличивается нагрузка на спину, поясницу. Остеопат может провести щадящую коррекцию, которая поможет восстановить нормальное кровообращение, что жизненно необходимо для правильного развития ребенка, облегчить боли в спине, снять отечность, смягчить другие неприятные симптомы.

Это подготовит женщину к родам, сделает сам процесс родов более легким и поможет избавить от возможных неприятных последствий маму и новорожденного. Также остеопат даст рекомендации о том, как эффективнее восстановиться после родов. Это тоже очень важно.

— А ребенка можно показать остеопату сразу после рождения?

— Да, проконсультироваться у остеопата желательно как можно раньше. Специалист осмотрит малыша на предмет родовых травм и неблагоприятных последствий родов. Такие проблемы исправить проще в младенчестве. Некоторые родители считают, если патология пока не явно выражена и не очень беспокоит, то с визитом к врачу можно подождать. Но время упускать нельзя. Не следует думать, что ребенок подрастет и все само собой пройдет. Не пройдет. С возрастом проблемы только усугубляются. Многие патологии в старшем возрасте не поддаются лечению и негативно влияют на физическое и умственное развитие человека.

Очень важный этап жизни ребенка — переход из детского сада в школу. У школьника меняется режим и уклад жизни: раньше он бегал, играл, активно двигался, а в школе его посадили за парту, он больше времени проводит сидя.

Поэтому у очень многих детей именно в эти годы развивается искривление позвоночника, образуются зажимы, которые мешают нормальному движению крови и лимфы. Это приводит к тому, что в мозг, другие органы не поступает достаточно кислорода. Отсюда головные боли, ухудшение зрения, вялость, усталость, капризы, нежелание учиться, задержка в общем развитии. Остеопат выявит корень этих проблем и поможет нормализовать работу организма.

Наша справка

Ильдар Гайнуллин окончил Казанский государственный медицинский университет, педиатрический факультет. Образование по остеопатии: European School of Osteopathy (Европейская школа остеопатии), г. Мэйдстоун, Великобритания; СЗГМУ им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург. Член Российской остеопатической ассоциации (РОсА). Ассистент Института остеопатии Санкт-Петербурга. Уже в статусе кандидата медицинских наук прошел обучение в интернатуре по акушерству и гинекологии.