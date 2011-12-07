К обсуждению снятия антиковидных ограничений в Татарстане вернутся в конце мая

Снятие антиковидных ограничений в Татарстане обсуждать рано, к этому вопросу вернутся только в конце мая. Об этом заявила замруководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

Коллективный иммунитет в 60% в Татарстане не достигнут, констатировала она, хотя постоянно увеличивается число вакцинированных. Без желаемых 60% и при нынешнем уровне заболеваемости речи о снятии ограничений быть не может, сказал Авдонина.

«Все ограничения будут сохраняться. И с учетом того, что впереди у нас очень много значимых государственных и религиозных праздников, после них мы, конечно же, будем наблюдать ситуацию еще в течение 14 дней», — сказала заместитель главы санитарного ведомства.

Любовь Авдонина напомнила, что в республике идет вакцинация тремя вакцинами. Все они эффективны и безопасны.

«Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстан поступила первая партия вакцины «КовиВак», а накануне в республику доставили еще 26 тысяч доз вакцины «Спутник V».