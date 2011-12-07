ВИЧ-инфекция все чаще выявляется у людей среднего возраста

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ, в Татарстане на дату 20.11.2018 зарегистрировано 23510 случаев ВИЧ-инфекции, из них среди детей до 14 лет - 142. Состоят на диспансерном учете 13562 человека, живущих с ВИЧ. Пораженность населения республики ВИЧ-инфекцией составляет 0,3%, что в 2 раза ниже показателя в целом по Российской Федерации (0,6%). Около 30% ВИЧ-инфицированных - женщины.За 10 месяцев с начала года в республике впервые выявлено 988 человек, живущих с ВИЧ (показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 26,7), что на уровне показателя за аналогичный период 2017 года и в 2,4 раза превышает среднемноголетний показатель (11,2 на 100 тысяч населения). Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех районах Республики Татарстан, превышение республиканского показателя отмечается в Бугульминском, Альметьевском, Лениногорском, Заинском, Менделеевском, Мензелинском, Спасском районах, в городах Набережные Челны и Казань.В последние годы ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп и активно распространяется в широкие массы населения. Особенностью распространения ВИЧ-инфекции является активное вовлечение в эпидемиологический процесс лиц средних и старших возрастных групп трудоспособного возраста, не относящихся к группам рискованного поведения. С 2014 года среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 70% составили лица 30 - 49 лет, с преобладающим половым путем передачи инфекции.Причинами роста количества ВИЧ-инфицированных среди лиц среднего возраста являются отсутствие интереса к проблеме ВИЧ, недооценка собственного риска инфицирования.Ежегодно в Татарстане регистрируются случаи ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи в возрасте 18 - 19 лет. Основными причинами заражения ВИЧ-инфекцией в молодежной среде являются употребление наркотических препаратов и (или) рискованное сексуальное поведение. Управлением Роспотребнадзора по РТ совместно с различными ведомствами и общественными организациями систематически проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в республике.С 26 ноября по 8 декабря Управление Роспотребнадзора по РТ проводит «горячую линию», посвященную Всемирному дню борьбы со СПИДом. По интересующим вопросам можно звонить по телефону 8 (843) 238-53-68 с 9.00 до 18.00, в выходные дни - по телефону 8 (843) 238-98-54 с 9.00 до 17.00.