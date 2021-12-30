«Идет подготовка к омикрону»: система здравоохранения в Татарстане взяла тайм-аут в войне с ковидом

Под занавес уходящего года республиканский Оперштаб по борьбе с коронавирусом решил подвести итоги очередного ковидного года. Все его представители сошлись в едином мнении — год был непростым, несмотря на то, что с вирусом живем бок о бок не первый день.

Хотя рост числа заболевших аккурат под новогодние праздники остановился, а власти республики дали возможность людям провести каникулы хорошо, расслабляться все же не стоит. Ковидные послабления выданы лишь на время праздников, и то с условием, что все санитарные требования татарстанцами будут выполнятся.

Каким этот год запомнится системе здравоохранения республики, как дельта-штамм повлиял на рост числа заболевших и пора ли уже начинать готовится к омикрону, читайте в нашем материале.

«Нужно быстрее вернуться к прежней жизни»

Заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева подвела итоги года борьбы с COVID-19 в Татарстане. Результаты она озвучила во время прямой трансляции в Кабмине РТ.

«Год, который прошел, 2021-й, был сложным, был новым с точки зрения взаимодействия и противодействия коронавирусной инфекции. Этот год для нас стал годом, когда мы вновь работали с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации», — рассказала Фазлеева.

Также она отметила, что благодаря этому году республиканские врачи «уже точно погружены» в борьбу с ковидом и знают, как работать с инфекцией.

Вице-премьер РТ поблагодарила всех татарстанцев, которые прошли курс вакцинации, и рекомендовала, несмотря на праздники, воздержаться от лишних контактов.



Фазлеева пожелала в новом году «как можно быстрее закончить историю, связанную с противодействием распространения COVID-19, чтобы как можно быстрее вернуться к жизни, от которой за этот период отвыкли».

Она отметила, что все введенные послабления не бессрочны, те же QR-коды останутся, говорить об их отмене в ближайшее время не приходится. К тому же Фазлеева обратила внимание республиканского общепита на то, что срок тусовок ограничен и не исключено, что режим работы заведений до 12 часов ночи снова вернется после праздников.

«В этом году мы столкнулись с рекордным количеством заболевших ковидом»

Главв татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина согласилась с Фазлеевой в той части, что год также был крайне непростым, несмотря на то, что ковид гуляет по республике уже не первый день.

«Если в 2020 году было много неизвестного и непонятного, то этот год был наиболее сложным. Потому что мы столкнулись с рекордным количеством заболевших коронавирусом. Это было связано с циркуляцией нового индийского штамма дельта. Если в 2020 году у нас было 13,2 тыс. случаев заболевания, то в этом году у нас их было 29,4 тыс. случаев. По итогам года мы видим, что 88% среди пациентов выделяют индийский штамм дельта», — сказала спикер.

Она добавила, что рост заболевших удалось снизить благодаря ограничительным мерам, введенным в Татарстане для борьбы с вирусом.

Далее Патяшина перешла к статистике по итогам года. Главный санитарный врач Татарстана рассказала, что в республике за год увеличилось число тяжелых форм заболевания коронавирусом. Она отметила, что в 2020 году этот показатель составлял 3,2%, а в этом он вырос на 3,9%. При этом показатель бессимптомных форм заболевания сократилась в 4 раза, то есть 5,3%.

Выросла и заболеваемость среди детей – в этом году число заболевших составило в 3 раза больше. Патяшина отметила, что дети стали переносить болезнь в выраженной форме, а не бессимптомной.

Помимо этого, руководитель Роспотребнадзора рассказала, что за год в республике научились сдерживать рост заболеваемости на предприятиях, но все же случаи, когда приходится выдавать штрафы за несоблюдение антиковидных мер, остаются. Так, за 2021 год управлением было проверено 20 тысяч различных организаций, было выдано 9 тысяч предписаний, а сумма наложенных штрафов достигла 18,7 млн рублей.

Вызывает беспокойство у Марины Патяшиной не только ситуация с распространением болезни среди трудовых коллективов, но и внутри семей. Она в очередной раз призвала татарстанцев быть осторожными — не выходить из дома и не пересекаться с родными, если у вас есть симптомы заболевания.

«Мы ищем любую возможность, чтобы дать отдохнуть нашим врачам»

После Патяшиной выступил и замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков. Он подчеркнул, что год был крайне тяжелым и для их сферы, но ситуацию нормализовать все же удалось, в том числе и увеличением темпов вакцинации. На сегодняшний день число вакцинированных в республике достигло уже 2,2 млн человек.

Жаворонков отметил, что людей, прошедших вакцинацию более полугода назад, в разы больше и призвал татарстанцев ревакцинироваться, чтобы подготовить себя и республику к появлению омикрона.

Все введенные ограничения для борьбы с вирусом вкупе с высокими темпами вакцинации позволили к праздникам свернуть часть ковидариев, например, закрывается госпиталь в РКБ.

«В данный момент большое количество свободных коек позволяет нам вернуть коллег из РКБ к доковидной работе и вывести больницу из провизорных функций», — рассказал спикер.

Так, сегодня на центральный округ Татарстана будет работать два провизорных госпиталя — это 7-я городская больница и Республиканская клиническая инфекционная больница.

Жаворонков отметил, что при увеличении заболеваемости РКБ вновь придется вернуть статус временного инфекционного госпиталя и развернуть в больнице ковидные койки.

Он подчеркнул, что положительная динамика заболеваемости — это не повод расслабляться. Койки хоть и свернуты, но готовы разворачиваться в течение двух-трех дней, ведь уже сейчас Татарстан готовится к пришедшему в Россию штамму-омикрон.

«Идет подготовка к омикрону. Лекарственные средства запасаются, как в стационарах, так и в лаборатории. Персонал частично отпущен в отпуск для того, чтобы отдохнуть перед очередным сеансом всплеска заболеваемости и потенциальным увеличением загрузки на инфекционные койки. Поэтому учитывая, что год для системы здравоохранения был крайне тяжелый, то мы ищем любую возможность, чтобы дать отдохнуть нашим врачам», — сказал Жаворонков.

Прокомментировал он и как велась борьба со штаммами коронавируса в Татарстане.

«Уханьский штамм — это было что-то в новинку, это полностью изменение формата работы медицинской службы. Это новые клинические рекомендации, доселе не используемые в обычной практике лекарственные средства, это новые слова, вошедшие в наш обиход», — рассказал спикер.

Замминистра здравоохранения отметил, что система была уже готова, например, к дельта-штамму, хоть он и ударил гораздо сильнее.

«Очевидно, что он стал более агрессивным. Если с уханьским штаммом тактика была такая, что „давайте дома пациента подержим, посмотрим, как будут развиваться события“, то дельта-штамм сократил скорость принятия решений и нагрузка на стационар выросла. Более значительный оборот реанимационных коек об этом свидетельствует. Детишки болели, переносили это заболевание, но те развернутые койки, которые были развернуты на детское здравоохранение, полностью справились со своей работой», — подчеркнул Жаворонков.

Спикер отметил, что в будущее все же стоит смотреть с оптимизмом, ведь по заявлениям от иностранных коллег штамм-омикрон не настолько агрессивный, как дельта.

«Да, он более контагиозный похоже, но менее агрессивный. Это означает, что основной удар придется на амбулаторную сеть, мы надеемся, что стационар будет менее востребован. Но, тем не менее, мы к этому готовы, готовы вернуться в бой, однако нам бы очень не хотелось. И мы считаем, что год 2022 — это уж точно год вакцинации и год повторной вакцинации», — заключил Владимир Жаворонков.