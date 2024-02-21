Игра с пространством, световое шоу и искусственный интеллект: что будет на открытии «Игр будущего»

Сегодня в 19:00 в Казани пройдет торжественная церемония открытия первых в истории «Игр будущего» –международного мультиспортивного соревнования.

Известно, что зрителей будет ждать шоу в двух реальностях, а именно игра с пространствами, световое шоу и проекции. Сюжет раскроет мир будущего – какими станут города, когда роботизация дойдет до сфер образования, здравоохранения, технологического прогресса, сельского хозяйства, космоса, энергетики и прочего.

Транслировать церемонию будет в прямом эфире «Первый канал» и сами организаторы «Игр будущего» на странице в ВКонтакте.