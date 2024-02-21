Игра с пространством, световое шоу и искусственный интеллект: что будет на открытии «Игр будущего»

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Город
21 февраля 2024  11:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в 19:00 в Казани пройдет торжественная церемония открытия первых в истории «Игр будущего» –международного мультиспортивного соревнования. 

Известно, что зрителей будет ждать шоу в двух реальностях, а именно игра с пространствами, световое шоу и проекции. Сюжет раскроет мир будущего – какими станут города, когда роботизация дойдет до сфер образования, здравоохранения, технологического прогресса, сельского хозяйства, космоса, энергетики и прочего. 

Транслировать церемонию будет в прямом эфире «Первый канал» и сами организаторы «Игр будущего» на странице в ВКонтакте. 

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