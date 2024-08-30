«Играй, гармонь!» - «Уйнагыз, гармуннар!» звучит на улицах Казани!

В фестивале принимают участие более тысячи гармонистов – солистов и представителей более 40 творческих коллективы из Татарстана и многих регионов России. Среди них – и люди почтенного возраста, и школьники.Концерт под открытым небом собрал несколько тысяч казанцев и гостей нашего города.

Всех участников и зрителей фестиваля приветствовал Председатель Национального Совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

После большого концерта, гармонисты отправились в большое музыкальное шествие по улице Баумана и по Кремлевской набережной.