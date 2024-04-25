Игрок казанского «Рубина» Дарко Йевтич признался, что думал о завершении карьеры после травмы

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Спорт
25 апреля 2024  11:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Два года назад игрок казанского футбольного клуба «Рубин» во время товарищеского матча получил серьезную травму, которая могла поставить крест на его спортивной карьере. Врачи диагностировали разрыв крестообразной связки колена.

Целиком полузащитник пропустил два сезона 2022-2023. Он часто жаловался на боли, которые возникали во время тренировок. И признался, что даже думал о завершении карьеры. 

«В процессе восстановления приходили мысли о том, почему болит, смогу ли я терпеть и почему так долго не проходит. Но я ждал, тренировался и начинал по новой», – рассказал он изданию Metaratings.

В перый раз после травмы Йевтич сыграл в 23-м туре чемпионата, тогда «Рубин» встречался с «Оренбургом» (0:3).

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