Игрок «Рубина» попал в расширенный список состав России

Вратарь «Рубина» Евгений Ставер вошел в расширенный состав сборной России на мартовский контрольный матч против сборной Замбии. Вместе со Ставером в шорт-лист вратарей вошли Андрей Лунёв («Динамо» М), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит») и Станислав Агкацев («Краснодар»).

Ставер перешёл в «Рубин» из «Енисея» летом 2024 года на правах свободного агента. С того момента он провёл 17 матчей в РПЛ, пропустив 22 гола при четырёх «сухарях». Ещё четыре игры Ставер отыграл в Кубке России, трижды отстояв «на ноль». Трансферная стоимость вратаря за этот период взлетела с 500 тысяч до 1 млн евро.

Последним из вратарей «Рубина» в сборную России вызывался Юрий Дюпин, это произошло весной 2021 года.