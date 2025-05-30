Игрок «Сокола» получил десятилетнюю дисквалификацию

Полузащитник «Сокола» Александр Циберкин получил десятилетнюю дисквалификацию по итогам заседания комитета по этике РФС – соответствующее решение опубликовано на сайте футбольного союза. Уточняется, что игрок наказан ввиду нарушения статей 18, 21 регламента РФС по этике. Отметим, что статья 18 регламента включает в себя запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх.

25-летний Александр Циберкин в профессиональной карьере выступал за дубль «Рубина», «Биолог», брянское «Динамо» и «Сокол». Наивысшим достижением стали шесть матчей в чемпионате Первой лиги. В составе «Сокола» отыграл 34 матча во Второй лиге, забил три мяча и сделал две результативные передачи. В текущем сезоне провёл шесть матчей и не отличился результативными действиями.