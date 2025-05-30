Игрок «Сокола» получил десятилетнюю дисквалификацию

news_top_970_100
Спорт
30 мая 2025  12:09
Автор:
Эдгар Витковский

Полузащитник «Сокола» Александр Циберкин получил десятилетнюю дисквалификацию по итогам заседания комитета по этике РФС – соответствующее решение опубликовано на сайте футбольного союза. Уточняется, что игрок наказан ввиду нарушения статей 18, 21 регламента РФС по этике. Отметим, что статья 18 регламента включает в себя запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх.

25-летний Александр Циберкин в профессиональной карьере выступал за дубль «Рубина», «Биолог», брянское «Динамо» и «Сокол». Наивысшим достижением стали шесть матчей в чемпионате Первой лиги. В составе «Сокола» отыграл 34 матча во Второй лиге, забил три мяча и сделал две результативные передачи. В текущем сезоне провёл шесть матчей и не отличился результативными действиями.

news_right_column_240_400
Новости
Казанцев приглашают на бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ
Игрок «Сокола» получил десятилетнюю дисквалификацию
Хоккеистки «Ак Барс-Динамо» начали чемпионат с двух побед
Более 7 тысяч кубов мусора убрали с дорог Татарстана за два месяца
В «Нефтехимике» подтвердили назначение Игоря Гришина на пост главного тренера
Михаил Афанасьев о вызовах и перспективах Зеленодольска
Безопасное купание в Казани обеспечат на четырех пляжах
Безопасное купание в Казани обеспечат на четырех пляжах
В Казани открыли новый 29-метровый мост в поселке Отары