 Игроки со всего мира воссоздали в Minecraft достопримечательности Татарстана
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Игроки со всего мира воссоздали в Minecraft достопримечательности Татарстана

За две недели игроки построили 150 зданий.

Республика
12 декабря 2022  10:23
Автор:
Ольга Ильина

Победителем турнира «Таткрафт» игрок с ником Slite. Он построил в игре Minecraft мечеть Кул-Шариф, Спасскую башню Казанского Кремля, Белую мечеть в Болгаре, Казанский и Никольские соборы и многое другое.

Напомним, в «Таткрафте» участникам нужно было создавать известные объекты Казани и Болгар. Турнир проходил в течение двух недель. За это время игроки построили более 150 зданий. Площадь застройки превышает несколько квадратных километров виртуальной реальности. Участники полностью отстроили Казанский Кремль и большая часть улицы Баумана. В соревновании приняли участие не только жители России, но и Сербии, Германии и других стран.

Ранее «КВ» подготовили тест о достопримечательностях Казани, которые нужно угадать по трем эмодзи.

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