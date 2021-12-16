Заместителем прокурора Татарстана назначен Ильнур Ибрагимов

Ильнур Ибрагимов назначен зампрокурора Татарстана. Распоряжении о назначении подписал Генерального прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Службу в прокуратуре он начал в 2011 году в должности помощника прокурора Рыбно-Слободского района. В 2018-2019 году был зам прокурора Казани, в 2019-2021 — прокурором Высокогорского района.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Первым заместителем прокурора РТ назначен Алексей Заика. Указ о назначении подписал Президент России Владимир Путин.