 Ильнур Метшин о своей работе на посту мэра: я продолжаю расти и бороться со своими изъянами
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Ильнур Метшин о своей работе на посту мэра: я продолжаю расти и бороться со своими изъянами

Мэр Казани заявил, что ему есть куда развиваться дальше.

Город
24 декабря 2021  13:27

Казани еще есть куда расти и развиваться, а мэру города есть над чем работать. Так прокомментировал Ильсур Метшин на встрече с журналистами свои дальнейшие планы на этом посту. 

«Работать на посту мэра - это шикарная возможность собрать все лучшие практики для себя, расти дальше, что-то получится внедрить в Казани, что-то мы, как знаете оставим. Я провожаю расти, я продолжаю учить английский язык, я продолжаю говорить на татарском», — отметил градоначальник. 

Он добавил, что ему есть куда расти, в Казани есть новые вызовы, новые масштабы. 

«Я продолжаю расти духовно и бороться со своими изъянами», — добавил Метшин. 

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