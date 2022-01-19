Ильшат Гафуров исключен из состава оргкомитета саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit»

Временно-отстраненного ректора КФУ Ильшата Гафурова исключили из состава оргкомитета по подготовке и проведению саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Постановление об этом подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Его место занял врио ректора КФУ Дмитрий Таюрский.

Также из состава оргкомитета был исключен бывший руководитель Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов. Его место занял нынешний министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Ранее сообщалось, что ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова задержали силовые структуры федерального центра. Гафуров подозревается в причастности к заказному убийству, которое было совершено в 1990-х годах.