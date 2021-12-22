«Республика шокирована»: как ректору КФУ Ильшату Гафурову «шьют» дело за убийство 20-летней давности

Сегодня утром вся республика проснулась под новость о задержании ректора главного университета Татарстана – Ильшата Гафурова. Информация о его аресте появилась, а вот причины того, почему московские силовики открыли охоту на короля студентов, — нет.

Тогда же СМИ предположили, что Гафурова задержали по делу о коррупции с федеральными деньгами. Второй версией стало, что ректора университета «повязали» в рамках дела о заказном убийстве, которое было совершено в 90-х годах.

Сейчас уже ясно, что Гафурова допрашивают именно по подозрению в заказе убийства депутата Елабужского городского совета и предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году.

Как сотрудники Федеральной службы безопасности вышли на Ильшата Гафурова спустя столько лет после преступления, что о его задержании думают в КФУ и чем вообще живет семья Гафуровых – читайте в материале «КВ».

За Ильшатом Гафуровым пришло его темное прошлое

Биография Ильшата Гафурова пестрит темными пятнами еще задолго до его назначения на должность ректора Казанского федерального университета. В 90-х он был хорошо знаком с лидерами ОПГ «29-й комплекс». В 1998 году – то время, когда его связывают с одной из самых жестоких группировок, Гафуров получает назначение на должность мэра Елабуги, а впоследствии и главы всего Елабужского района.

По некоторым данным, к Гафурову пришли с наручниками из-за показаний лидера ОПГ «29-й комплекс» и его «друга из прошлого» — Адыгана Саляхова, который был этапирован из мест лишения свободы и рассказал сотрудникам ФСБ, что в 1999 году Гафуров заказал убийство елабужского депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова – одного из совладельцев рынка в Елабуге в 90-х.

Справа — Адыган Саляхов.

Фото: © wikipedia.org

По одной из версий, Исрафилов не сумел договориться о суммах отчисления от доходов рынка в горбюджет с елабужской администрацией, во главе которой тогда сидел Гафуров. Поэьтому он и был заказан мэром города.

Исполнителем преступления был выбран участник преступной группировки – 22-летний Игорь Кулясов. Но перед исполнением заказа юный киллер сообщил Исрафилову, что на него готовится покушение. Несостоявшийся киллер хотел получить большую сумму за свои сведения.

Но елабужский депутат платить не стал, вместо этого он пошел на местное телевидение, где во всеуслышание рассказал, что управление города его заказало. Далее он решил переехать в Москву, так как посчитал, что там будет безопаснее.

Но отъезд в столицу Исрафилова не спас – Игорь Кулясов отработал свои 20 тысяч долларов, которые заплатили ему за заказ.

Он застрелил несговорчивого депутата в Москве 29 августа 1999 года, но каким-то образом сумел избежать ответственности. Правоохранительные органы лишь плотно занялись «отработкой» «29-й комплекса». В итоге, в 2004 свои сроки получили 33 активных участника группировки вместе с лидером Адыганом Саляховым, который в будущем и сдаст Гафурова.

Знал ли сам ректор КФУ о всплывшей информации – неизвестно. Но сейчас ему предъявляют обвинение в убийстве по найму – статья 105 УК РФ. Мера пресечения, по предварительной информации, будет избираться в в Басманном суде Москвы.

Еще вчера Гафуров рукоплескал лучшим студентам Татарстана

В самом вузе о задержании руководителя ничего не знали. Прокомментировать случившееся внятно пресс-служба КФУ не смогла. Лишь открестилась, что учебное заведение продолжает работать в штатном режиме. Почему тогда по вузу ходят люди в полицейской форме – остается вопросом.

«Что я могу сказать? Надо ждать официальной информации, пока смысла комментировать что-либо нет. Но информация, я думаю, шокировала всю республику», — рассказал «КВ» президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

Сами работники КФУ лишь предполагают, что их руководителя задержали сегодня ночью. Мы дозвонились до личного пресс-секретаря Ильшата Гафурова — Лейсан Закировой. Она рассказала, что вчера до позднего вечера ректор находился на мероприятии «Студент года» и лично вручал учащимся награды.

Фото: © СТУДПРОФ.РФ

«Вчера было все нормально. На мероприятии Ильшат Рафкатович был, я его личный пресс-секретарь и от него ни на шаг не отходила. Мы вчера закончили только в восемь часов вечера, потом он встречался с гостями до позднего вечера», — сообщила Закирова.

Она не то что не видела задержания ректора на выходе из «УНИКСа», она даже не слышала об этом.

«Мы сами все узнали от СМИ. В вуз официальная информация не поступала, распоряжений никаких не было», — добавляет пресс-секретарь.

Тогда же во время нашего разговора Закирова сообщила, что речи о смене ректора не идет. Но сейчас уже стало известно, что в КФУ собрали экстренный ученый совет, чтобы решить, кто же будет временно исполнять обязанности Гафурова, находящегося под арестом.

За комментарием мы обратились и к супруге профессора — Венере Мансуровне. Но настроя общаться с журналистами у нее, видимо, не было, от комментариев она отказалась и бросила трубку.

Яблоко от яблоньки

Несмотря на очевидность обвинения в убийстве по найму, версию о растрате федерального бюджета отметать не стоит. Семья Ильшата Гафурова не бедствует. По сведениям из открытых источников, дочь ректора Диляра Камалова имеет машину BMW Х6, средняя стоимость которой составляет не менее 7 млн рублей.

Младшая дочь Гульнара и родной брат Гафурова владеют компаниями «Витар», «Антел», «Вита» и стоматологической поликлиникой «Алстом». В 2019 году выручка компании составила около 101,7 млн рублей и вошла в десятку самых крупных стоматологических компаний города. Эти стоматологические клиники, ко всему прочему, сам Гафуров активно рекламирует среди студентов.

Венера Мансуровна, жена ректора, за свои 60 лет становилась учредителем восьми компаний. Организации специализировались на разного рода деятельности, начиная от производства автомобилей и заканчивая торговлей табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

А дочь Гафурова – Гульнара, к слову, в 2016 году стояла на учете как криминальное лицо. Предположительно, за финансовые махинации и неуплату налогов.

Что далее ожидает профессора и его семьи, сказать сложно. Ясным остается одно — личность Гафурова одиозная, а в Елабуге его до сих пор знают как «бандита» и серьезные вопросы без его ведома не решают. Источники нашего издания сообщают о том, Ильшат Рафкатович всегда был связан с криминалом, и нередко его можно было встретить в компании местных авторитетов.

Сейчас следствие предъявило Гафурову обвинение в убийстве по найму и требует ареста ректора главного вуза республики.

«В материалах, поступивших в суд об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу, он числится обвиняемым по ч 2.ст.105 (Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору)», — рассказали в Басманном суде.