Мэр Казани: Мы не потеряли «Новую волну», мы приобрели «Добрую волну»

В этом году прошел четвертый фестиваль «Добрая волна», в финале которого 5 тыс. участников выступили на сцене. Об этом Метшин рассказал на итоговой пресс-конференции.

«Я гораздо больше рад „Доброй волне“. Слава Богу, что нам не дали „Новую волну“, она собирается на две недели, у нас фестиваль идет год в 11 городах страны», — поделился мэр столицы Татарстана.

Он также рассказал, как создавался фестиваль: «Мы собрались с Игорем Крутым за чашкой чая и в рамках "Доброй Казани" реализовали проект "Добрая волна"».

Напомним, что впервые всероссийский фестиваль детского творчества «Добрая волна» прошел в 2017 году. За три года фестиваль стал одним из наиболее заметных культурно-благотворительных проектов федерального масштаба, который собирает талантливых детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников детских домов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей с ограниченными возможностями.