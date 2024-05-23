Ильсур Метшин наградил сельхозпроизводителей за участие в субботних ярмарках

В Казани на торжественном мероприятии чествовали поставщиков сезонных сельхозярмарок. Представители 24 районов Татарстана и 12 агрохолдингов получили благодарственные письма от мэра города Ильсура Метшина за реализацию продукции на сумму 1,3 млрд рублей в 2023–2024 годах.

Фото: мэрия города

Мэр отметил вклад сельских тружеников, чьи усилия обеспечивают горожан свежими продуктами. Он подчеркнул, что сельское хозяйство Татарстана получает стабильную поддержку и что фермеры вносят значительный вклад в развитие региона.

Ярмарки проходили весной и осенью на 15 площадках города, где фермеры продавали мясо, молоко, овощи и фрукты по ценам ниже рыночных. В 2023 году было проведено 21 ярмарочное мероприятие, в 2024 году – семь. В среднем за один день продавалось продукции на сумму 48,5 млн рублей.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов поблагодарил мэра Казани за организацию ярмарок, отметив их социальную значимость. Городские жители получили возможность приобретать свежие продукты по доступным ценам.

Награды были вручены главам личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, сотрудникам Министерства сельского хозяйства и индивидуальным предпринимателям, в числе которых агрофирма «Ватан» и ЗАО «Лаишевский рыбозавод».