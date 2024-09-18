Ильсур Метшин осмотрел новые «краснобусы» в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин лично осмотрел новые автобусы, которые накануне прибыли в город. Он подчеркнул, что развитие общественного транспорта является приоритетной задачей. В Казани ежедневно курсируют 600 единиц автобусов, и треть из них нуждается в замене.

Фото: © пресс-служба мэрии

Новые автобусы – низкопольные, газомоторные, вмещают 96 человек и оборудованы кондиционерами. У них низкий расход топлива, большой срок эксплуатации и наличие сервисной службы в Татарстане.

Новые автобусы НЕФАЗ-5299-40-57 работают на газовом топливе, что позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу и уменьшить затраты на обслуживание.

В салоне автобуса 27 посадочных мест. Для удобства и комфорта горожан салон оборудован кондиционерами, шумоизоляцией, кнопкой вызова водителя, USB-розетками, противоскользящими чехлами на поручнях. В модели учтены потребности людей с ограниченными возможностями: в салоне есть место для инвалидных колясок, имеется выдвижной пандус.

Новые автобусы уже завтра выйдут на линию и будут курсировать по 18 маршрутам города, в том числе: №1, №5, №6, №10, №10а, №15, №18, №22, №30, №31, №36, №45, №46, №54, №60, №71, №72, №91. Следующая партия новых автобусов поступит в Казань до конца сентября.