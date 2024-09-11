Ильсур Метшин открыл первый литературный форум стран БРИКС в Казани

В столице Татарстана стартовал первый Литературный форум стран БРИКС «Мировая литература в новой реальности. Диалог традиций, национальных ценностей и культур». Мероприятие проходит под эгидой Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ в рамках ежегодного фестиваля «Аксенов-фест».

Фото: © пресс-служба мэрии города

Открывая форум, мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важную роль подобных мероприятий в укреплении международного культурного диалога, особенно в условиях формирования новой многополярной реальности. Он отметил, что Казань, будучи многонациональным и мультикультурным городом, всегда открыта для сотрудничества и обмена опытом в сфере литературы и искусства.

С этим городом, продолжил он, связаны имена Льва Толстого, Сергея Аксакова, Максима Горького, Габдуллы Тукая, Василия Аксенова и многих других выдающихся писателей.

Глава города также отметил символичность проведения Литературного форума БРИКС в год, когда Казань носит почетное звание Библиотечной столицы России.

В рамках форума, который продлится три дня, писатели, литературоведы, переводчики и издатели из стран БРИКС примут участие в дискуссиях, круглых столах, презентациях книг и творческих встречах. Одной из ключевых тем обсуждения станет создание новой международной структуры, призванной объединить литераторов со всего мира.