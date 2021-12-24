 Ильсур Метшин: «Платные парковки — это не про штрафы и взимание денег»
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Ильсур Метшин: «Платные парковки — это не про штрафы и взимание денег»

Мэр Казани рассказал, что во дворах Казани платные парковки не появятся.

Город
24 декабря 2021  13:05
Автор:
Ольга Полякова

Ильсур Метшин объяснил, что мера платных парковок возникла не для взимания денег с горожан, а из-за растущего количества машин. Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции.

«Сегодня в Казани 450 тыс. автомашин. Платные парковки появились не от хорошей жизни, это реализация мировой практики, которая себя оправдала во всех крупных мегаполисах», — сказал Ильсур Метшин.

Метшин добавил, что вместе с тем в городе растет и количество дорог, а власти Казани уже готовят изменения в транспортную схему.

«Я начинал работать было 12 млн кв. метров убираемой площади, сейчас 23 млн — выросли в два раза. <...> Не было Салават Купере, не было Солнечного города, микрорайона «М-14», — рассказал мэр Казани.

Также Ильсур Метшин добавил, что платных парковок во дворах казанцам ждать не нужно: «Дворы — это место жизни наших собственников, где они могут принять любое решение».

Напомним, ранее «КВ» писали, что на платных парковках Казани на автомобили со снятыми номерами будут устанавливать блокиратор колес.

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