 Илья Шишкин из Казани стал одиннадцатикратным чемпионом России по го
news_header_top_970_100

Илья Шишкин из Казани стал одиннадцатикратным чемпионом России по го

Республику также представили Игорь Немлий и 13-летний Аскар Хусаинов.

Республика
21 ноября 2022  17:29
Автор:
Карина Кострулева

В Санкт-петербурге завершились игры личного чемпионата по го среди мужчин. На соревнования отправились 10 сильнейших спортсменов РФ. Одиннадцатикратным чемпионом страны стал казанец Илья Шикшин, который выиграл все партии. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Помимо этого, республику представили Игорь Немлий, завоевавший бронзовую медаль, и 13-летний Аскар Хусаинов, который попал в финал для взрослых спортсменов 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ с 20 ноября проходит чемпионат России по плаванию на короткой воде. В соревнованиях приняли участие свыше тысячи пловцов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса
В РТ арестовали мать из Казани, которая избивала на видео маленькую дочь