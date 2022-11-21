Илья Шишкин из Казани стал одиннадцатикратным чемпионом России по го

В Санкт-петербурге завершились игры личного чемпионата по го среди мужчин. На соревнования отправились 10 сильнейших спортсменов РФ. Одиннадцатикратным чемпионом страны стал казанец Илья Шикшин, который выиграл все партии. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Помимо этого, республику представили Игорь Немлий, завоевавший бронзовую медаль, и 13-летний Аскар Хусаинов, который попал в финал для взрослых спортсменов

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ с 20 ноября проходит чемпионат России по плаванию на короткой воде. В соревнованиях приняли участие свыше тысячи пловцов.