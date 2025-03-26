Илья Славутский удостоен звания заслуженного артиста России

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Республика
26 марта 2025  10:17

Фото: t.me/teatr_kachalova

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Илье Славутскому, народному артисту Татарстана и ведущему актеру Качаловского театра, почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации», сообщает TNV.RU.

Творческие достижения

Илья Славутский известен зрителям по ярким ролям в спектаклях Качаловского театра. В 2024 году он сыграл Клавдия в постановке «Гамлет» по пьесе Уильяма Шекспира, премьера которой состоялась 12 апреля — в День космонавтики. За эту работу актер номинирован на «Золотую Маску» в категории «Лучшая мужская роль».

Признание заслуг

Звание заслуженного артиста России — это признание многолетнего вклада Славутского в развитие театрального искусства. Его талант и преданность профессии высоко оценены не только в Татарстане, но и на федеральном уровне.

 

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Илья Славутский удостоен звания заслуженного артиста России
Илья Славутский удостоен звания заслуженного артиста России
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