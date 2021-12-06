Иммунолог Крючков: омикрон однозначно распространится в России

Омикрон однозначно распространится, но предпринимать меры все равно необходимо. Это позволит замедлить распространение вируса на 1-1,5 месяца. Об этом иммунолог Николай Крючков сообщил «Известиям».

«То, что мы «закрылись» от стран, где этот вариант уже был обнаружен — программа минимум. По-хорошему, надо снижать количество рейсов в потенциально опасные страны и серьезную работу проводить», – заметил ученый.

Он заявил, что основная задача на данный момент – замедлить распространения вируса в РФ. При этом в Россию сегодня из ЮАР прилетели два пассажира со штаммом омикрон.

Ранее «КВ» сообщали, о том, что создательница вакцины из Англии предупредила о появлении новых штаммов.