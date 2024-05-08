Инаугурация Путина: оценка экспертов, попытки делегитимизации и последствия

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Россия/Мир
8 мая 2024  13:52
Автор:
Эндже Гарафиева

Члены «Экспертного клуба» из Татарстана обсудили инаугурацию Владимира Путина. Вчера он официально вступил в должность Президента России на церемонии в московском Кремле.

По словам депутата Госсовета РТ Игоря Бикеева, торжественное вступление выполняет символические функции, обозначая выбор многонационального российского народа. Проведение церемонии является сигналом внешним силам о полной уверенности России в своей правоте и грядущей победе.

Эксперт считает, что попытки делегитимации итогов выборов оказались безуспешными, демонстрируя клеветнический характер упорствующих.

Заслуженный тренер РФ Ольга Павлова подчеркнула, что Владимир Путин сделал важное программное обращение к гражданам страны, огласив принципы своей работы на предстоящий срок. Он пришел в свой пятый президентский срок с колоссальной народной поддержкой.

Депутат Госдумы Максим Топилин заявил, что Россия с действующим лидером прошла путь возрождения, развития и стала сильным суверенным государством. Инаугурация проходит в судьбоносный момент для страны, способствуя сплочению нации и противостоянию внешним вызовам.

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