В Казани из горящей пятиэтажки эвакуировали пятнадцать человек, в том числе пятерых детей

В столичной пятиэтажке, расположенной по улице Аделя Кутуя, произошел пожар. К приезду сотрудников МЧС пламя успело полностью охватить подъезд. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Чтобы эвакуировать жильцов, спасателям пришлось сперва потушить огонь. Сбив пламя, они обнаружили на лестничной клетке пенсионерку с различными ожогами. Она находилась без сознания, ее срочно доставили в РКБ. Помощь врачей понадобилась и пожилому мужчине.

По итогам воспламенения из подъезда были эвакуированы пятнадцать человек, в том числе пять детей. При пожаре также пострадали электрощитовые. Причина возгорания устанавливается.



