Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани из горящей пятиэтажки эвакуировали пятнадцать человек, в том числе пятерых детей

Возгорание произошло в пятиэтажном доме по улице Аделя Кутуя.

В столичной пятиэтажке, расположенной по улице Аделя Кутуя, произошел пожар. К приезду сотрудников МЧС пламя успело полностью охватить подъезд. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Чтобы эвакуировать жильцов, спасателям пришлось сперва потушить огонь. Сбив пламя, они обнаружили на лестничной клетке пенсионерку с различными ожогами. Она находилась без сознания, ее срочно доставили в РКБ. Помощь врачей понадобилась и пожилому мужчине.

По итогам воспламенения из подъезда были эвакуированы пятнадцать человек, в том числе пять детей. При пожаре также пострадали электрощитовые. Причина возгорания устанавливается.


КВ
Лента новостей