Прокуратура РТ начала проверку из-за инцидента с ребенком-инвалидом в автобусе Казани

Прокуратура РТ начала проверку информации об инциденте с ребенком-инвалидом в Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«Четыре остановки он шел с Космонавтов сюда. Ладно еще погода позволяла, а зимой!? Ребенок мог и заблудиться, ладно он сориентировался», - рассказал отец ребенка «Татарстан-24».

Женщина выгнала ребенка за недостаток денег по транспортной карте. Сам он рассказал, что никто из взрослых за него не заступился.

«Она мне нагрубила. Сказала, чтобы я больше не приходил на автобус без денег», - поделился ребенок.

Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям кондуктора и при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее сообщалось, что в Чистополе 37-летнюю мать осудили за избиение ребенка. Женщину приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком два года.