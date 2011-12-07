В Челнах водитель вахтового автобуса насмерть сбил пешехода

В Набережных Челнах водитель вахтового автобуса насмерть сбил пешехода. Жертвой оказался 63-летний мужчина, сообщают «Челнинские известия».

Авария произошла около половины восьмого вечера, по предварительным данным, пешеход нарушил правила ПДД. Мужчина скончался от полученных травм еще до приезда скорой.

Сейчас на месте устанавливаются детали аварии.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах произошла авария, в которой погиб мужчина. Он не справился с управлением и врезался в дерево.



