В Набережных Челнах водитель врезался в дерево и погиб

В Набережных Челнах произошла авария, в которой погиб мужчина. Он не справился с управлением и врезался в дерево, сообщают «Челнинские известия».

Очевидцы вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи, но на момент их приезда мужчина уже скончался. Сейчас выясняются причины происшествия.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Прокуратура РТ завела уголовное дело на виновника аварии, в которой погибли пять человек. Авария произошла мае этого года в Чистопольском районе. Тогда большегруз МАN выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, в котором находились девять человек.