В Лениногорске пресекли работу азартного клуба

В Лениногорском районе полицейские пресекли работу незаконного игрового клуба. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Азартный клуб находился в нежилом помещении, в котором обнаружили и изъяли 16 системных блоков, 16 мониторов, 15 флеш-накопителей, кассовый аппарат, мини-принтер для печати талонов, а также денежные средства.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Организаторов клуба ожидает срок до четырех лет лишения свободы, отметили в пресс-службе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Альметьевске полицейские накрыли незаконное казино.