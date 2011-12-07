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В Лениногорске пресекли работу азартного клуба

В помещении обнаружили 16 блоков, 16 мониторов и 15 флеш-накопителей.

В Лениногорском районе полицейские пресекли работу незаконного игрового клуба. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану. 

Азартный клуб находился в нежилом помещении, в котором обнаружили и изъяли 16 системных блоков, 16 мониторов, 15 флеш-накопителей, кассовый аппарат, мини-принтер для печати талонов, а также денежные средства.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Организаторов клуба ожидает срок до четырех лет лишения свободы, отметили в пресс-службе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Альметьевске полицейские накрыли незаконное казино.

КВ
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