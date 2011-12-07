В Альметьевске полицейские накрыли незаконное казино

В Альметьевске полицейские пресекли деятельность незаконного казино. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Игровой клуб находился в нежилом помещении, где находились компьютеры с игровыми платами. При осмотре места все оборудование было изъято, а казино ликвидировано.

В игровом клубе нашли 14 системных блоков, 1 моноблок и 13 мониторов, 7 считывателей клиентских карт, 1 видеорегистратор, 2 Wi-Fi роутера, считыватель для кодировки клиентских карт, кассовый считыватель, денежные средства и отчётные фискальные чеки.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Бугульме задержали телефонного мошенника.