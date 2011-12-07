В Нижнекамске возбудили дело из-за свалки со шприцами и капельницами

Прокуратура Нижнекамска возбудила дело против исполнительного комитета города, где обнаружили несанкционированную свалку медицинских отходов на площади 16 квадратных метров. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ведомство провело проверку на соблюдение закона об охране окружающей среды при обращении с отходами и потребовало от местных властей устранить нарушения, но свалку не ликвидировали.

На данный момент в суд направлен иск к исполкому с требованием устранить нарушения. Акт находится на рассмотрении.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что нижнекамцы пожаловались на свалки на территории города и в промышленных зонах.