Нижнекамцы пожаловались на свалки на территории города и в промышленных зонах

Жители Нижнекамска пожаловались на свалки строительных отходов в черте города и в промышленных зонах. Информация о них опубликована в системе «Народный контроль».

Одна свалка была обнаружена с торца дома №6А по проспекту Строителей. Местный житель сообщает, что строительный мусор лежит тут уже 10 дней.

Также свалки были замечены на пустыре между четвертой и шестой промышленными улицами, и одна на территории промышленной зоны.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана потратят на рекультивацию Самосыровской свалки 890 млн рублей.