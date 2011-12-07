Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Нижнекамцы пожаловались на свалки на территории города и в промышленных зонах

На одной из свалок строительный мусор лежит уже более 10 дней.

Жители Нижнекамска пожаловались на свалки строительных отходов в черте города и в промышленных зонах. Информация о них опубликована в системе «Народный контроль».

Одна свалка была обнаружена с торца дома №6А по проспекту Строителей. Местный житель сообщает, что строительный мусор лежит тут уже 10 дней.

Также свалки были замечены на пустыре между четвертой и шестой промышленными улицами, и одна на территории промышленной зоны.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана потратят на рекультивацию Самосыровской свалки 890 млн рублей.

КВ
Лента новостей