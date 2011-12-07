Нижнекамцы пожаловались на свалки на территории города и в промышленных зонах

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Жители Нижнекамска пожаловались на свалки строительных отходов в черте города и в промышленных зонах. Информация о них опубликована в системе «Народный контроль».
Одна свалка была обнаружена с торца дома №6А по проспекту Строителей. Местный житель сообщает, что строительный мусор лежит тут уже 10 дней.
Также свалки были замечены на пустыре между четвертой и шестой промышленными улицами, и одна на территории промышленной зоны.
Ранее сообщалось, что власти Татарстана потратят на рекультивацию Самосыровской свалки 890 млн рублей.