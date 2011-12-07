В Казани из-под бетонной плиты вытащили мужчину

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Сегодня утром на улице Клара Цеткин при демонтаже здания бывшего завода «Сантехприбор» придавило бетонной плитой рабочего, сообщается в официальном сообществе ВКонтакте ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о несчастном случае поступило на единый номер службы спасения в 10.12. Прибывшие на место спасатели первого пожарно-спасательного подразделения вытащили пострадавшего из бетонного плена за несколько минут.
В 10.34 они передали его бригаде скорой помощи. Личность мужчины и причина происшествия устанавливаются.