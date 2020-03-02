В Зеленодольском суде приговорили мужчину, сбившего насмерть мотоциклиста

В Зеленодольском суде приговорили к 5,7 годам лишения свободы водителя, который сбил мотоциклиста насмерть. Об этом сообщает ИА «Татар — информ».

По словам старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева, зеленодольский суд приговорил 49-летнего местного жителя к 5 годам и 7 месяцам колонии общего режима за вождение в нетрезвом виде, которое повлекло за собой смерть человека. Также суд лишил мужчину прав на 4,5 года. Однако, вряд ли они теперь ему понадобятся.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что четыре человека пострадали в ДТП в Бугульминском районе РТ.