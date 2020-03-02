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Житель Нижнекамска избил пьяного рабочего

Нападавшего оперативно задержали.

В ночь с субботы на воскресенье в Нижнекамске был избит пьяный рабочий одного из городских предприятий, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

48-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. С этими травмами он был госпитализирован. Полицейские оперативно смогли задержать нападавшего — помогли камеры видеонаблюдения. Им оказался 35-летний местный житель.

Он пояснил, что избил потерпевшего в результате ссоры. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани женщина пыталась убить семилетних близнецов.

КВ
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