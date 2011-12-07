На трассе в РТ произошла авария, жизнь трехлетнему ребенку спасло автомобильное кресло

В Зеленодольском районе РТ произошла авария, жизнь трехлетнему ребенку спасло автомобильное кресло. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по РТ.

По информации республиканской Госавтоинспекции, ДТП произошло 1 мая на 14 км автодороги обход городов Зеленодольск и Волжск. На трассе водитель «Фольксваген Поло», выехав на встречную полосу движения, врезался в «Ладу Калину». После чего в отечественное авто влетела еще одна иномарка «Субару Форестер».

В момент аварии салоне автомобиля «Лада» находился 3-летний ребенок. К счастью, он сидел в детском автомобильном автокресле, а сам водитель был пристегнут ремнями безопасности.

В ГИБДД напомнили, что использование в транспортных средствах детских удерживающих устройств позволяет снизить смертность среди детей на 54 %, риск получения травм – на 76 %, а тяжелых травм – на 92 %. Поэтому они в результате ДТП являются самым эффективным средством предотвращения трагичных исходов.