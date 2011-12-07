В водоёмах Татарстана с начала года утонули 14 человек

С начала года в водоёмах республики погибли 14 человек, в том числе семь детей. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов.

При этом спасены были семь человек. За аналогичный период прошлого года, по данным ГИМС, в реках и озёрах РТ погибли 16 человек, среди жертв — один ребёнок. Были спасены 34 человека.

«Уже сегодня в результате купания в необорудованных местах в период с 11 по 29 мая мы имеем уже пять утонувших», — привёл печальную статистику Венедиктов.

Спасатели вытащили из воды трёх человек, среди которых один подросток — 17-летний парень чуть не утонул во время купания в Комсомольском озере.

В результате случайного падения в воду погибли семь человек, в том числе двое детей. Венедиктов отметил, что причиной падения взрослых стало либо неудовлетворительное состояние здоровья, либо опьянение, а вот погибшие дети были оставлены у воды без присмотра взрослых.

В Елабужском районе так погиб 7-летний ребёнок, а 27 мая в Зеленодольском районе, поскользнувшись на плитах в воде, упал в воду и утонул 13-летний подросток.