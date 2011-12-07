Спасатели прибыли на поиск утонувшего мальчика в реке у посёлка Васильево

Сотрудники ПСЧ №153 и госинспекторы Зеленодольского участка Центра ГИМС прибыли в посёлок Васильево в Микрорайоне Молодёжный по сообщению о пропаже мальчика. Предполагается, что он утонул в реке.

Сообщение о происшествии поступило 27 мая в 17:29. Сообщается, что ближайшее время водолазная группа спасателей ЗПСО №2 приступит к поиску ребенка.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Зеленодольском районе водолазы искали пропавшего 74-летнего мужчину. Тело так и не нашли, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.