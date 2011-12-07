Следком РТ возбудил уголовное дело после падения ребёнка из окна в летнем лагере

СКР по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность» после падения 9-летнего мальчика из окна в летнем лагере. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По его словам, выясняются обстоятельства ЧП. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность отдыха детей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Шептицкий.

Напомним, днем 1 июля в посёлке Петровский Лаишевского района из окна 5 этажа гостиничного комплекса, где размещается коммерческий детский лагерь, выпал девятилетний ребенок. Он облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Как сообщили в ДРКБ, мальчик поступил с многочисленными переломами и ушибами. Сейчас он находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.